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У МОЗ розповіли скільки штамів COVID-19 зафіксовано в Україні

Фото: міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Спеціалісти станом на 26 січня зафіксували в Україні 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам - "Дженні".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, в Україні до кінця січня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів COVID-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.

Ляшко розповів, що с початку жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло майже 2,5 млн людей. На жаль, є й летальні випадки. Наразі стаціонари справляються з кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.

Водночас у МОЗ нагадали, що носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

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