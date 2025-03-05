У МОЗ розповіли, яка ситуація із захворюваністю на грип та Covid наразі в Україні

В Україні пік захворюваності на ГРВІ, грип та Covid -19 на рівні країни був зафіксований у лютому. А вже у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, минулого тижня в Україні захворіли 273 220 людей, із них 144 335 - діти. До медзакладів з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів.

Порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Віруси грипу циркулюють у 22 областях. А від січня було зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири - серед дітей.

Також відомо, що від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів - підтверджено COVID-19.

Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 - спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській.

"Нагадуємо, за перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег", - зауважили у міністерстві.