У МОЗ розповіли, яка ситуація із захворюваністю на грип та Covid наразі в Україні
В Україні пік захворюваності на ГРВІ, грип та Covid -19 на рівні країни був зафіксований у лютому. А вже у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, минулого тижня в Україні захворіли 273 220 людей, із них 144 335 - діти. До медзакладів з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів.
Порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Віруси грипу циркулюють у 22 областях. А від січня було зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири - серед дітей.
Також відомо, що від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів - підтверджено COVID-19.
Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 - спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській.
"Нагадуємо, за перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег", - зауважили у міністерстві.
Сезонні хвороби в Україні
Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області зафіксовано рекордний рівень захворюваності на грип та ГРВІ, епідемічний поріг перевищено в 2,5 рази.
Також ми писали, що у Києві стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Було зареєстровано майже 21 тисячу випадків, зокрема серед дітей.
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