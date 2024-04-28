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В МОЗ розповіли, чи є променева терапія безоплатною для пацієнтів

Фото: в МОЗ розповіли, чи є променева терапія безоплатною для пацієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Програма медичних гарантій може покрити радіологічне лікування, якщо медзаклад має контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Для покриття витрат передбачений пакет "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах". 

Окрім променевої терапії, пацієнтам з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення також покриваються ліки й медвироби для радіотерапії.

Підставами для безоплатного лікування є:

  • клінічно та морфологічно встановлений діагноз новоутворення;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • переведення з іншого медичного закладу чи клінічного підрозділу лікарні.

Ознайомитись зі списком лікарень, які мають контракт з НСЗУ, можна за посиланням

"Залежно від стану здоров’я, рекомендацій лікаря та призначеного лікування послуги за цим пакетом пацієнти можуть отримати як стаціонарно, так і амбулаторно", - відзначає МОЗ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чи є вакцинація є дієвим способом захистити себе від раку.

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Мінстерство охорони здоров'я України