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МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України. Як запобігти зараженню

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Середа 07 червня 2023 15:58
МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України. Як запобігти зараженню Фото: МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України (pixabay com)
Автор: Наталія Кава

Підрив Росією Каховської ГЕС та розлив води по території України привів до екологічної катастрофи. У Дніпропетровській області почався масовий мор риби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Через різкий відтік води десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Найближчим часом така ситуація може очікувати й інші постраждалі регіони країни.

У Мінздраві нагадали, що у такому випадку мертву, або ту, що вмирає, рибу заборонено збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.

Зауважимо, навіть термічна обробка не зробить її безпечною для вживання. Її забороняється сушити, в’ялити, смажити чи варити. Така риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Громадянам також радять уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

Наразі одну з найбільших загроз може становити ботулізм - гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму включають в себе:

  • виражену втому;
  • слабкість;
  • запаморочення;
  • нудоту;
  • головний біль.

Початок захворювання може супроводжуватися зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення.

Пізніше у людини з'являється блювання, запор і здуття живота. Вкінці хвороба може призвести до паралічі дихальних м’язів. Однак підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

У випадку підозри зараження варто негайно звернутись по медичну допомогу.

Підрив Каховської ГЕС

Російська війська в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти на правому та лівому березі Херсонської області. Також постраждали деякі райони у Запорізькі та Миколаївській областях.

За попередньою інформацією, є загроза затоплення 80 населених пунктів на півдні України. Сьогодні зранку очільник Херсонської ОВА повідомив, що інтенсивність підтоплень зменшується, але вода підніметься ще на метр.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому зафіксований масовий мор риби. Відомо, що кадри зняті у селі Мар'янське Дніпропетровської області.

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