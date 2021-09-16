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МОЗ Австрии: COVID-вакцинация уже сохранила почти 2200 жизней

Автор: Анна Полисученко

COVID-вакцинация уже сохранила почти 2200 жизней. Это сообщили в министерстве охраны здоровья Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

"Модельный расчет показал, что без вакцинации пандемия коронавируса привела бы к 2177 дополнительным смертям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом в Австрии с начала пандемии умерли 10 837 человек.

Проведенное австрийским минздравом моделирование также показало, что прививки от COVID-19 позволили уменьшить количество госпитализаций в общей сложности почти на 5 800 случаев - в том числе 2 278 в реанимационные отделения.

В Австрии полную прививку от коронавируса уже сделали более 5,4 млн человек, что составляет почти 60% всего населения. Первую дозу COVID-вакцины получили свыше 5,6 млн жителей страны.

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Австрия