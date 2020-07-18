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Моя Тина Кунаки: Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини

Суббота 18 июля 2020 23:56
Моя Тина Кунаки: Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских показали, как принимают "солнечную ванну"

Потап и Настя Каменских устроили себе настоящий субботний релакс на свежем воздухе и понежились на летнем солнышке. Счастливые звездные супруги решили позагорать, не забыв и про армию фанов, с которыми поделились теплым снимком.

Певец, недавно получивший звание Заслуженного артиста Украины, опубликовал в своем Instagram фото с Настей и их домашним питомцем - все дружно расположились на зеленой лужайке во дворе дома на полотенцах и принимали "солнечную ванну".

Обворожительная Настя продемонстрировала соблазнительные формы в черном кружевном бикини, томно прикрыв рукой глаза от ярких лучей.

"У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель. #дом Home Chillin", - подписал Потап снимок.

Так, успешный артист и продюсер сравнил свою красавицу-жену с известной французской 23-летней моделью Тиной Кунаки, которая недавно вышла замуж за культового актера Венсана Касселя.

Моя Тина Кунаки: Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини

Потап и Настя Каменских позагорали во дворе дома (Фото: instagram.com/realpotap)

В сети восхищаются фото и отмечают, что Кунаки - по мнению поклонников - далеко до Каменских, а вот самого Потапа в этом кадре сравнивают с Брюсом Уиллисом.

  • Какая идиллия
  • Ребята, вы такие классные! Счастья вам!
  • Кайф
  • Потапенко Алеша, всем 4, тебе 5
  • Вы такие класснючие, обожаю вас, оставайтесь всегда такими красивыми, счастливыми, какими вы есть
  • Круче Венсана
  • Тине Кунаки далеко до Насти!
  • Приятного отдыха!
  • Брюс?
  • Четко смотритесь
  • Очень добрые глаза у Потапа! Приятно смотреть
  • Вы супер!

Моя Тина Кунаки: Потап показал горячую Каменских в кружевном бикини

Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap

Ранее мы писали, что Настя Каменских заворожила поцелуем с Потапом и эксклюзивным фото пятилетней давности.

Добавим также, что недавно Потап похвастался достижениями Насти Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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