"Мовчазний убивця": українцям нагадали, хто щороку має тестуватись на гепатити В і С

Вірусні гепатити В та С - небезпечні інфекційні захворювання, які можуть тривалий час протікати без симптомів і спричиняти серйозні ускладнення для здоров’я. Своєчасне тестування є ключем до успішного лікування та збереження якості життя.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).
Хоча перевіритися на гепатити В і С варто кожному хоча б раз у житті, щорічне тестування рекомендовано людям із груп ризику:
Перевірка на гепатити є безкоштовною в Україні. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Доступні два типи тесту:
У разі позитивного результату потрібно пройти додаткову діагностику. Лікування гепатиту С триває 3-6 місяців і є ефективним у 90-95% випадків. У разі гепатиту В лікування зазвичай тривале або пожиттєве, але дозволяє уникнути ураження печінки.
Якщо результат виявився негативним, потрібно:
У деяких регіонах України діють мобільні амбулаторії, які проводять безоплатне тестування, зокрема для вразливих груп. Графік їхньої роботи можна знайти на сайтах обласних центрів контролю та профілактики хвороб.
Раніше РБК-Україна писало про вірусний гепатит А - інфекційне захворювання, яке передається через брудні руки, воду чи їжу та може викликати серйозні ураження печінки. Його симптоми включають підвищену температуру, нудоту, пронос, жовтяницю та загальне нездужання. Інкубаційний період становить до 30 днів.
Також ми розповідали, як вберегтися від цього захворювання.
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