"Мовчазний убивця": українцям нагадали, хто щороку має тестуватись на гепатити В і С
Вірусні гепатити В та С - небезпечні інфекційні захворювання, які можуть тривалий час протікати без симптомів і спричиняти серйозні ускладнення для здоров’я. Своєчасне тестування є ключем до успішного лікування та збереження якості життя.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).
Хто має проходити тестування щороку
Хоча перевіритися на гепатити В і С варто кожному хоча б раз у житті, щорічне тестування рекомендовано людям із груп ризику:
- тим, хто мав тату, пірсинг чи косметичні процедури з порушенням шкіри;
- людям із кількома статевими партнерами або тим, хто надає послуги комерційного сексу;
- тим, хто вживає наркотики ін’єкційно чи інтраназально;
- донорам та реципієнтам крові, органів або тканин;
- медпрацівникам;
- особам, які живуть з ВІЛ;
- пацієнтам на діалізі.
Як пройти тестування
Перевірка на гепатити є безкоштовною в Україні. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Доступні два типи тесту:
- швидкий тест (результат за 10-15 хвилин);
- лабораторний аналіз крові.
У разі позитивного результату потрібно пройти додаткову діагностику. Лікування гепатиту С триває 3-6 місяців і є ефективним у 90-95% випадків. У разі гепатиту В лікування зазвичай тривале або пожиттєве, але дозволяє уникнути ураження печінки.
Як діяти у разі негативного результату
Якщо результат виявився негативним, потрібно:
- зробити щеплення від гепатиту В (якщо ще не вакциновані);
- дотримуватись гігієни під час медичних та косметичних процедур;
- користуватись презервативами під час статевих контактів;
- використовувати лише індивідуальні засоби (щітки, бритви тощо).
У деяких регіонах України діють мобільні амбулаторії, які проводять безоплатне тестування, зокрема для вразливих груп. Графік їхньої роботи можна знайти на сайтах обласних центрів контролю та профілактики хвороб.
Раніше РБК-Україна писало про вірусний гепатит А - інфекційне захворювання, яке передається через брудні руки, воду чи їжу та може викликати серйозні ураження печінки. Його симптоми включають підвищену температуру, нудоту, пронос, жовтяницю та загальне нездужання. Інкубаційний період становить до 30 днів.
Також ми розповідали, як вберегтися від цього захворювання.
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