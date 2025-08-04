"Мовчазний убивця": українцям нагадали, хто щороку має тестуватись на гепатити В і С

Вірусні гепатити В та С - небезпечні інфекційні захворювання, які можуть тривалий час протікати без симптомів і спричиняти серйозні ускладнення для здоров’я. Своєчасне тестування є ключем до успішного лікування та збереження якості життя.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).

Хто має проходити тестування щороку

Хоча перевіритися на гепатити В і С варто кожному хоча б раз у житті, щорічне тестування рекомендовано людям із груп ризику:

тим, хто мав тату, пірсинг чи косметичні процедури з порушенням шкіри;

людям із кількома статевими партнерами або тим, хто надає послуги комерційного сексу;

тим, хто вживає наркотики ін’єкційно чи інтраназально;

донорам та реципієнтам крові, органів або тканин;

медпрацівникам;

особам, які живуть з ВІЛ;

пацієнтам на діалізі.

Як пройти тестування

Перевірка на гепатити є безкоштовною в Україні. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Доступні два типи тесту:

швидкий тест (результат за 10-15 хвилин);

лабораторний аналіз крові.

У разі позитивного результату потрібно пройти додаткову діагностику. Лікування гепатиту С триває 3-6 місяців і є ефективним у 90-95% випадків. У разі гепатиту В лікування зазвичай тривале або пожиттєве, але дозволяє уникнути ураження печінки.

Як діяти у разі негативного результату

Якщо результат виявився негативним, потрібно:

зробити щеплення від гепатиту В (якщо ще не вакциновані);

дотримуватись гігієни під час медичних та косметичних процедур;

користуватись презервативами під час статевих контактів;

використовувати лише індивідуальні засоби (щітки, бритви тощо).

У деяких регіонах України діють мобільні амбулаторії, які проводять безоплатне тестування, зокрема для вразливих груп. Графік їхньої роботи можна знайти на сайтах обласних центрів контролю та профілактики хвороб.