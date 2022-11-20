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Мова йде про місяці: Ігнат про терміни запуску виробництва іранських дронів в РФ

Фото: речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат (youtube.com_obozrevatel_tv)
Автор: Тетяна Степанова

Запуск виробництва іранських дронів на території Росії може затягнутися. Особливо, якщо знайдуться люди, які захочуть на цьому заробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Явно, що мова не йде про тижні. Мова йде про місяці. Це не буде швидко, це потребує часу. У Росії це може бути процес додатково затягнутий, бо хтось може захотіти на цьому заробити", - сказав Ігнат.

За його словами, якщо виробництво все ж таки запустять, то зрозуміло, що Іран хоче уникнути санкцій, передавши Росії "мопеди" та креслення до них.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

Також раніше ми писали, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерану Росії безпілотниками. Однак, нібито, передача БПЛА відбувалась ще до початку повномасштабної війни в Україні.

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