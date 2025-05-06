У моторошній ДТП в Італії загинула 21-річна українка: подробиці трагедії

Де і коли сталась ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася пізно ввечері в суботу, 3 травня, на дорозі 85 в італійській провінції Бріндізі (вона з'єднує муніципалітет Торк'яроло та пристань для яхт Лендінузо).

В орендованому Porsche 911 Carrera, який рухався зі швидкістю понад 250 кілометрів на годину, перебували троє молодих людей.

З невстановлених станом на зараз причин, авто злетіло з дороги, перекинулося, зіткнулося з деревом і загорілось.

За інформацією місцевих медіа, всі пасажири машини загинули миттєво та були заблоковані у понівеченому транспортному засобі. Рятувальникам довелось "довго працювати", щоб витягти зрештою обгорілі тіла.

Понівечене в результаті ДТП авто (фото: x.com/francoscarsell2)

Перший огляд загиблих було проведено на місці події, у присутності державного прокурора Джузеппе Де Ноцца та командира місцевої поліції Лоренцо Ренни.

Внаслідок моторошної аварії загинули:

22-річний Луїджі Перруччо;

21-річна Сара Капілунга;

21-річна Каріна Рижкова.

Розслідування трагедії, координоване прокуратурою Бріндізі й проведене також за допомогою дронів, встановило, що автомобіль, в якому перебували молоді люди, досяг надзвичайної швидкості вже за кілька хвилин до аварії.

Що відомо про загиблу в ДТП українку

Однією із загиблих у ДТП стала молода українка Каріна Рижкова, що проживала в Бріндізі. Місцеві ЗМІ розповіли, що вона (разом із матір'ю) виїхала з України рятуючись від війни.

В Італії дівчина мала нову сім'ю, компанію друзів та щасливе життя під мирним небом.

Її прийомний батько опинився на місці трагедії одним із перших, оскільки отримав зі смартфона дівчини тривожне повідомлення SOS.

Каріна Рижкова (фото: facebook.com/Карина Рыжкова)

За словами очевидців, оренда потужного гоночного авто не залишилась непоміченою дорослими, проте застереження та прохання не сідати в нього молоді люди проігнорували.

Уточнюється водночас, що практика оренди потужних авто в цьому регіоні - не є новою.

Реакція на трагедію місцевої влади

Згідно з інформацією прес-служби муніципалітету Торк'яроло у Facebook, день поховання молодих людей було оголошено днем жалоби.

Уточнюється, що "мер та вся муніципальна адміністрація" будуть згуртовані навколо сімей загиблих "у драматичній аварії".

"Шок і порожнеча трагедій такого масштабу залишають нас безмовними, приголомшеними болем і безсиллям. Зараз саме час для молитви та близькості з рідними... Луїджі, Сара, Каріна, прекрасні діти у розквіті юності, ви завжди будете в наших серцях", - йдеться у повідомленні (зробленому зранку неділі, 4 травня).

Публікація місцевої влади (скриншот: facebook.com/comuneditorchiarolopaginaistituzionale)

Прощання із загиблими у ДТП

Прощання з молодими людьми відбулось сьогодні, 6 травня, за участі сотень людей. Друзі загиблих зустріли їхні труни банером із написом "Назавжди".

Релігійну церемонію очолив архієпископ єпархії Лечче Мікеле Секча.

Під час промови священник закликав усіх присутніх, особливо молодь, бути обережними на дорогах.

Тим часом батько Каріни зі сльозами на очах згадав про те, що вона змогла врятуватись і пережити війну в Україні, проте загинула в Італії через необережність.

Світлинами з місця події поділилось видання Quotidiano di Puglia.

Церемонія прощання (фото: quotidianodipuglia.it)