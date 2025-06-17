Моторошна атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених

Під час нічної атаки на Київ зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків, унаслідок чого постраждало багато людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва. В Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків. В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих", - повідомив він.
За словами Ткаченка, 12 поранених отримали першу медичну допомогу на місці. Госпіталізація знадобилася шістьом постраждалим. До ранку пожежу на місцях влучень вдалося локалізувати. Пожежники та медики продовжують працювати.
"На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9,а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей", - додав він.
Росія здійснила масовану нічну атаку на Київ, запустивши по столиці України дрони ударного типу "Шахед".
Під час атаки в Києві зникало світло у двох районах, проте, за словами мера Віталія Кличка, це сталося внаслідок спрацювання автоматики.
Також він підтвердив, що під час нальоту на Київ помер громадянин США. Наслідки атаки було зафіксовано на 12 локаціях у 6 районах столиці. Детальнішу інформацію про удар по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Через уламки пошкодження отримав гуртожиток Київського авіаційного інституту (Національний авіаційний інститут у минулому). Постраждалі є в кількох районах міста.
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