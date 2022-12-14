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"Мотор" здобув прем'єрну перемогу в сезоні Європейської ліги

Фото: Олександр Касай відсвяткував успіх із командою (facebook.com/ehfeuropeanleague)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою запорізького "Мотора" завершився матч 7-го туру групового етапу гандбольної Європейської ліги проти португальського "Агуаша-Санташа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Європейська ліга, група D, 7-й тур

"Мотор" – "Агуаш-Санташ" – 30:24 (13:8, 17:16)

Вітчизняний гранд зі стартових хвилин захопив ініціативу. До середини першого тайму запоріжці відірвалися вже на п'ять пунктів (8:3). Представник португальського Андеболу 1 спробував нав'язати конкуренцію, скоротивши дефіцит до трьох пунктів. Але на фініші 30-хвилинки "Мотор" знову мав +5.

Початок другої половини активніше провів "Агуаш-Санташ". Завдяки ривку вони навіть зрівняли рахунок (14:14). Та запорізький клуб опанував ситуацію і вже в середині тайму відновив гандикап. Фінальний свисток констатував перемогу "Мотора" з 6-очковою перевагою.

Найрезультативнішим у складі переможця став Ігор Турченко. Лівий напівсередній забив 10 м'ячів. Натомість Дмитро Горіга відзначився 6 разів, а правий напівсередній Ілля Близнюк оформив 5 голів.

Ця перемога стала першою для українського чемпіона в єврокубку цьогоріч. Запоріжці набрали 3 очки та посідають 5-те місце в секстеті D. До плей-офф вийдуть чотири найкращі команди.

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