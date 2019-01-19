"Гордость Украины": как наши ученые проводят уникальные исследования в Антарктиде

Фото: 24-и экспедиция украинских ученых (коллаж РБК-Украина/Александр Лящук)

Чем уникальна станция "Академик "Вернадский" и какие исследования там ведут украинцы – в материале

18 января 2019 года в Антарктиду на станцию "Академик Вернадский" отправилась 24-и экспедиция украинских ученых. Именно эта экспедиция стала крупнейшей по количеству участников и самой продолжительной после 2001 года.

"Академик Вернадский", а до 1996-го года - "Фарадей" - единственная украинская станция в Антарктиде. Располагается на мысе Марина острова Галиндез за несколько километров от Антарктического полуострова. Работает на протяжении целого года как географическая и метеорологическая обсерватория.

В 1953 году станцию "Фарадей" основали британцы. Зимой 1996-го Украина приобрела ее за символическую цену размером в 1 фунт стерлингов. Станцию Английское Арктическое Общество передало Украине, после чего ее переименовали в честь знаменитого украинского ученого академика Владимира Вернадского, который был первым президентом Национальной Академии Наук Украины.

Украина – в составе клуба стран, которые ведут исследования в Антарктиде

Присутствие украинских ученых в Антарктиде – явление уникальное. И, безусловно, повод для гордости. Почему?

Не всем известно, что Украина принадлежит к "клубу" около тридцати стран, которые ведут исследования в Антарктиде, и с нашим государством считаются как с полноправным игроком сферы.

Во-вторых, украинцы проводят там уникальные исследования. В частности, предоставленные ими данные-показатели озонового слоя ложатся в основу аналитики по его состоянию, что позволяет принимать в том числе и политические решения о том, как защищать важнейший для планеты слой атмосферы.

Фото: Что будет исследовать 24-и экспедиция? (Министерство образования и науки Украины)

Ежегодно Украина отправляет антарктическую экспедицию, которая состоит из двух разных отрядов. Первый – это так называемый зимовочный отряд. В нем принимают участие 12 полярников или полярниц, которые проводят на станции "Академик Вернадский" целый год. Они там зимуют, когда станция полностью изолирована и пока продолжается полугодовая полярная ночь. Основная функция "зимовочного отряда" – поддержка непрерывных наблюдений, которые должны проводиться по одним и тем же методикам из года в год.

Вторая же часть каждой экспедиции – так называемый "сезонный отряд". Это исследователи, которые приезжают туда лишь на период антарктического лета, которое максимально длится до трех месяцев.

Чем уникален 24-й сезон экспедиции, что будут исследовать ученые, как проходит их работа и с какими вызовами приходится справляться украинцам в условиях непростого климата – Styler РБК-Украина спросил у Евгения Дикого, и.о. директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

"Стражи" и "охотники-собиратели"

Если зимовочный отряд – это "стражи", то сезонный отряд украинских ученых можно сравнить с охотниками-собирателями, говорит Евгений.

"В Антарктике в это время длится полярное лето, поэтому исследователи спят там в сутки часа четыре, а в остальное время их задача – работать на самой станции, и вокруг на соседних островах. Они добираются и до берегов континента. Украинцы отбирают образцы, которые в течение следующего года будут обрабатываться разными лабораториями уже в Украине. Их задача – собрать максимальное количество образцов на заказ различных научных институтов и университетов в Украине. Соответственно, если зимовочный отряд ведет исследования физики атмосферы, климата, магнитометрии (того, что требует непрерывных наблюдений), то сезонный отряд – это прежде всего геологи и биологи: те, кто собирает и привозит в Украину образцы для исследований и на лабораторное проработки", - объясняет и.о. директора НАНЦ.

Сезонный отряд с каждым годом сокращался

Если в Антарктиде в 1990-е и в начале 2000-х эти два отряда вносили примерно равный вклад в результат, то затем ситуация изменилась. К сожалению, Украина лишилась своего собственного научного флота.

Из-за логистических и финансовых проблем сезонный отряд с каждым годом сокращался, и со временем редуцировался буквально до нуля. Были годы, когда сезонный отряд вообще не отправляли: осуществлялась только пересменка зимовочного.

Фото: Как будут ремонтировать станцию "Академик Вернадский" (Министерство образования и науки Украины)

"Бывали годы, когда сезонный отряд сокращали до двух-трех человек, а продолжительность выезда – до двух недель или нескольких дней. Таким образом украинские исследования в Антарктиде стали асимметричными. Сезонные исследования очень сильно теряли. Сейчас мы стараемся исправить эту ситуацию и устроить все так, как было в начале деятельности украинцев в Антарктиде, чтобы оба отряда имели одинаковую возможность полноценно работать, и что-то на этом пути уже удалось", - рассказывает Евгений Дикий.

"Можно сказать это революция": впервые за много лет выделили средства на ремонт станции

Сезонный отряд этого года состоит из 26 человек. Чем он уникален? В Антарктиду они выезжают на 2-2,5 месяца, чего не случалось ни разу после 2001 года.

"Наконец в 21 веке мы отправляем туда полноценный сезонный отряд от Украины. Хотя в конце 90-х это было обычной практикой и давало очень хороший результат. В отряде из 26 человек – 9 геологов и геофизиков, 2 метеоролога и 9 биологов. Еще шестеро людей – это инженерная группа: люди, которые будут осуществлять техническую модернизацию и ремонтные работы на станции "Академик Вернадский"", - говорит Евгений.

Кроме косметического ремонта, который ежегодно понемногу делает "зимовочный" отряд, серьезной модернизации и ремонта не делалось аж с тех времен, как Британия передала станцию Украине.

"В этом году мы впервые это "прорвали". Здесь надо отдать должное Министерству образования и Министерству финансов: оба министерства хорошо поработали для того, чтобы впервые за много лет выделили средства не только на экспедицию, но и на закупку оборудования на станцию, на замену тех систем, которые износились. Это прорывный момент бюджета 2018 года, чего не было до того полтора десятилетия так точно! И именно поэтому мы сформировали столь большой отряд: чтобы задействовать в нем и ученых, дав им возможность решить свои задачи в течение антарктического лета, и в то же время стало понятно: деньги-деньгами, но нужны еще и специалисты, которые на месте осуществят техническую модернизацию станции. Делать это силами зимовальщиков – не тот случай. Здесь нужны силы инженерных специалистов. И вот, собственно, они туда и едут", - подчеркивает специалист.

Фото: Украинские ученые в Антарктиде (Александр Лящук)

Сперва на ремонт станции "Академик Вернадский" было выделено 15 миллионов гривен, и в самом конце 2018-го года, когда Верховная Рада голосовала за изменения в госбюджет 6 декабря, добавили еще 19,7 миллионов.

"Суммарно, если мы сложим эти суммы вместе, то получится около одного миллиона евро. Можно сказать, это революция!" – подчеркивает Евгений Дикий.

"Фактически те страны, которые имеют станции в Антарктиде, будут первыми в освоении местного ресурса"

Ученые, которые ведут исследования в Антарктиде – это в определенной степени клуб. В нем - преимущественно развитые государства. Стран, имеющих свои антарктические станции, на сегодня насчитывается около тридцати. Но на самом деле половина из них имеет только летние сезонные лагеря, в которых ученые работают не больше пары месяцев в год. А вот государств, которые содержат полноценные круглогодичные станции – меньше двух десятков. Это такие страны как США, Британия, Франция, Япония.

"Принадлежность к "клубу" – признак, в частности, наличия научных амбиций в Антарктиде. Это очень существенно, потому что договор, который запрещает добывать полезные ископаемые в Антарктике, действует только до 2048 года. Тридцать лет пролетят быстро. Тогда фактически те страны, которые имеют станции в Антарктиде и ведут научные исследования, будут первыми странами в освоении местного ресурса", - обращает внимание Евгений Дикий.

Присутствие украинцев в Антарктиде - это и показатель технологического развития. Полярные исследования, исследования Мирового океана и космоса – определяющие признаки принадлежности именно к развитым странам, добавляет он:

"Это хорошо демонстрирует, кто ближе к современным государствам, а кто – к странам третьего мира. Антарктида – то, где мы точно держим марку. Пусть очень бедны финансово, но в научном и технологическом плане играем на одном поле с мировыми лидерами. С Украиной в этом смысле считаются как с полноправным игроком данной сферы".

Фото: "Здесь нет смысла "копаться в собственном огородике". Есть смысл участвовать в крупных международных исследованиях, проектах" – Евгений Дикий (Александр Лящук)

Антарктида – уникальная часть планеты, где не действует ни одна национальная юрисдикция. Это международная территория.

Евгений Дикий обращает внимание:

"И, кстати, та модель международного взаимодействия, которая отрабатывается в Антарктиде, является моделью, по которой начнется освоение Луны, Марса и других планет. Тех мест, где нет национальных территорий, но где-то надо взаимодействовать различным государствам, компаниям и даже частным лицам. Таким, скажем, как Илон Маск".

Украина участвует в этом процессе, и это для нашего государства очень важно, говорит он.

"Здесь нет смысла "копаться в собственном огородике". Есть смысл участвовать в крупных значительных международных исследованиях, проектах. Так наша станция становится для украинских ученых возможностью. Можно, не эмигрируя из страны, а проблема оттока научных кадров – огромная, быть частью мировой науки, публиковаться в лучших журналах и участвовать в масштабных проектах. Это то, что станция "Вернадский" дает уже здесь и сейчас, а не где-то там в далекой перспективе", - добавляет Евгений.

"Стражи" озонового слоя

В каких условиях живут украинские полярники и те ученые, которые находятся там в течение двух месяцев? Конечно, это непросто, ведь Антарктида – полярный регион: полгода там длится ночь, полгода – день.

"Та часть Антарктики, где расположена наша станция, - это так называемая морская Антарктика. У нас не такие уж экстремальные холода: это не континентальная центральная Антарктика, это не Южный полюс, где бывает минус 86 градусов, а минус 30 – это летняя температура. В этом смысле климат там, где находятся украинцы, гораздо более мягкий. Зимой – минус 35, а летом температура прогревается даже до плюс 5. Другое дело, что там практически весь год – стопроцентная влажность. Примерно 270-300 дней в году идут осадки, преимущественно в виде снега, сильный ветер, часто шквальный", - говорит Евгений Дикий.

Интересно, что именно в том регионе, где находится наша станция, было осуществлено два важных открытия относительно климата. Когда станция "Академик Вернадский" еще принадлежала британцам и называлась "Фарадей", было открыто явление озоновой дыры.

Фото: "В районе нашей станции зафиксировано самое быстрое потепление" – специалист (Александр Лящук)

"Человечество узнало, что с озоном что-то неладно, именно из выводов ученых на станции "Фарадей". С этого момента начались масштабные научные исследования и политические решения по защите озонового слоя. Все это стартовало со станции, которая потом стала нашей. И сейчас мы продолжаем начатые британцами наблюдения", - добавляет и.о. главы НАНЦ.

Какая бы не была погода – дождь, снег или шквальный ветер – озон измеряются при любых условиях восемь раз в сутки. Украинские ученые в этом смысле являются некими "стражами" озонового слоя: именно по их данным отслеживается, насколько действенными являются меры по его спасению.

Также в районе станции "Академик Вернадский" зафиксированы самые быстрые темпы глобального потепления.

"Теплеет в среднем по всей планете, это давно ни для кого не новость. Но теплеет с разным темпом. В районе нашей станции зафиксировано самое быстрое потепление: средняя годовая температура за время, пока станция принадлежит Украине, выросла на три градуса. Чтобы было понятно, это как разница в температуре между Киевом и Хельсинки. Очень важно отслеживать, как экосистема реагирует на такие климатические изменения, как она перестраивается. И, собственно, мы это и делаем. Это не чисто украинское достояние, а достояние всей мировой науки, которое делается и украинскими учеными".

Почасовые вахты и короткий сон

Из-за того, что измерения определенных параметров происходит в разное время суток, о классическом рабочем дне, конечно, на станции в Антарктиде речи не идет.

Фото: Во время работы полярники стараются эффективно использовать каждый час дня (Александр Лящук)

"Есть почасовые вахты, распределенные между полярниками. Когда же приезжает сезонный отряд, его члены стараются использовать с пользой практически каждый час дня, потому что сезон короткий, а надо собрать максимум. Поэтому здесь "рабочий день" ограничивается только тем, что хотя бы часика четыре надо поспать", - обращает внимание эксперт.

На станции стараются, чтобы питание участников экспедиции не отличалось от того, чем люди питаются в Украине.

"Иногда сталкиваемся с маленькими трудностями, когда некоторые продукты, к которым привыкли у нас, нельзя купить в Аргентине и Чили, а везти их с Украины при отсутствии своих кораблей было бы очень сложно. Это может быть очень смешно, но реально бывают проблемы с салом! Потому что в Чили и Аргентине именно сало в привычном для нас понимании не делают. Бекон еще как-то есть, а вот сало – это что-то необычное. Но в целом раскладки по еде готовят наши повара. Стараемся закупать продукты, привычные для нас: все те же овощи, крупы и мясо, которое мы едим здесь. В любом случае, повар на станции – тоже украинец, и готовит все то же, что и в Украине. Конечно, стараемся, чтобы рацион был максимально калорийным. С этим проблем не возникает. У "зимовочного" отряда, бывает, под конец сезона не хватает свежих витаминов. Как не крути, а круглый год фрукты или овощи не хранятся. Потому как только появляется возможность завезти что-то на станцию, то в первую очередь везут свежие овощи и фрукты", - объясняет Евгений.

Фото: Украинцы исследуют, в частности, как изменение климата влияет на экосистему (Александр Лящук)

"Девять месяцев в год станция изолирована"

Изолированность и длительное время, проведенное с одними и теми же коллегами по-разному влияет даже на волевых и стойких духом людей.

В сезонном отряде пара месяцев - это не тот срок, когда возникают существенные психологические проблемы. А вот когда полгода – день, а полгода – ночь, это сбивает естественные биоритмы. Из-за этого могут появиться нарушения сна.

"Но все-таки самый тяжелый психологический момент связан не с природными условиями, - продолжает Евгений. - А с тем, что девять месяцев в год станция изолирована. Девять месяцев, когда стоит лед и до станции не могут подойти корабли, участники экспедиции не видят никакого другого человека, кроме напарников. Это сложный психологический момент, поэтому при формировании команды на стадии отбора стараемся приобщить психологов. Они отсеивают тех, кто имеет наибольший риск "сорваться" в подобных ситуациях или чувствовать себя некомфортно. Конечно, бывали моменты, когда изоляцию переносили не очень хорошо, но каких-то сверхсложных внештатных эксцессов не возникало".

Психологи отбирают тех, кто прекрасно себе представляет, куда едет, и что уезжает на целый год, что будут девять месяцев видеть только тех, с кем работает. Но это касается именно "зимовочного" отряда. Специалист уверяет: с сезонниками, которые едут на два месяца, никаких проблем не возникает.

Какую зарплату получают участники экспедиции?

Ученые получают свою зарплату, которая сохраняется на время пребывания на станции "Академик Вернадский" по своему основному месту работы: какая у кого есть.

Кроме того, они получают так называемое "полярное обеспечение".

Фото: Изолированность, шквальный ветер и низкие температуры – далеко не полный список вызовов, которые стоят перед украинскими учеными в Антарктиде (Александр Лящук)

"Обычно между собой мы называем это суточными, что действительно является аналогом суточных командировок. Но юридически эти средства имеют другую форму. На сегодняшний день "полярное обеспечение" составляет 720 гривен в сутки. В постановлении прописано, что это размер суточных в среднем по Украине, умноженный на 12. Суточные по Украине составляют 60 гривен. Если умножим 720 на 30 дней в месяц, получим зарплату размером около 22 тысяч гривен. Столько средств получают наши полярники".

Евгений Дикий замечает: это самая маленькая зарплата полярников из всех антарктических программ. По крайней мере, из тех, которые ему попадались.

"Даже белорусы и россияне, которые тоже очень жалуются на то, что им не доплачивают, получают около 1,5 тысячи долларов за месяц пребывания в Антарктиде. С западными коллегами я даже не сравниваю. Но в этом тоже есть свой большой "плюс": за "длинной гривной" в Антарктиду не едут. Мы имеем людей высокомотивированных, но не деньгами, а другими причинами. Они мотивированы романтикой, научным фанатизмом и желанием приносить миру пользу", - говорит он.

Напомним, ранее первый украинец отправился на необитаемый остров.

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