У Москві внаслідок вибуху загинув генерал і його помічник

У Москві вранці на Рязанському проспекті пролунав вибух. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, вибух пролунав о 06:11 ранку. За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, зважаючи на все, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Унаслідок вибуху загинуло двоє людей, а саме, як вважають: начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов; ще одним загиблим, заздалегідь, є при помічник.

Як уточнюють Telegram-канали, внаслідок вибуху в самому будинку вирвало під'їзні двері, а також вибило скло. Крім цього, було пошкоджено службову машину генерала.

Сама детонація могла бути проведена дистанційно. Імовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох жителів ЖК.

Оновлено о 07:14

Російський Telegram-канал Mash пише, що другим загиблим під час вибуху в Москві виявився водій генерал-лейтенанта. Він, як стверджується, приїхав за начальником близько 6 ранку, щоб відвезти його на роботу.

Наразі територію навколо будинку на Рязанському проспекті оглядають сапери. Самокат, до якого, заздалегідь, прикріпили СВУ, заберуть на експертизу.