У Москві сталися вибухи і пожежа біля Останкінської телевежі

У столиці РФ Москві цієї ночі сталася пожежа біля Останкінської телевежі неподалік станції метро "Владикіно" на північному сході міста. Також на місці події лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як розповідають у мережі жителі Москви, біля Останкінської телевежі у небі видно великий стовп диму. На місце події вирушили співробітники екстрених служб.

Також повідомляють про якісь "хлопки" біля вежі, де виникла пожежа.

Місцева влада вогняну НП поки ніяк не коментує.

"Почув вибухи, потім було видно сполох вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини", - розповів один з очевидців у московському міському чаті.

У мережі було опубліковано кадри з місця події.

Пожежі та вибухи у Москві

Зазначимо, що у столиці РФ постійно відбуваються пожежі, зокрема, у більшості випадків епіцентром пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу.

Так, наприклад, у Москві сталася сильна пожежа в ніч проти 8 вересня біля будівлі Федеральної митної служби, а також лунали звуки вибухів.

Перед цим потужна пожежа сталася 7 вересня на заводі "Салют" у Москві, який є одним з найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

Нагадаємо також, що в середині серпня стався вибух на Загірському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня.

Крім того, Москву постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили жителів Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів.