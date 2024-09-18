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У Москві неподалік Кремля сталась стрілянина: є загиблий, затримано десятки осіб

Фото: у Москві неподалік Кремля сталась стрілянина (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У середу, 18 вересня, стрілянина сталась у столиці РФ - Москві. Відомо про одного загиблого, та десятки заарештованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За попередніми даними стрілянина трапилась біля офісу маркетплейсу Wildberries в бізнес-центрі "Романов двор", який знаходиться поруч із Кремлем. Відомо, що одна людина загинула, ще дві - отримали поранення. Також правоохоронці затримали близько 30 осіб.

Як заявляють російські ЗМІ, стрілянина сталась через бізнес-суперечку співвласників Wildberries. У прес-службі компанії заявили, що чоловік засновниці Wildberries Тетяни Бакальчук Владислав спробував потрапити до офісу компанії. Його туди не пустили, і почалася стрілянина.

Сам же Бакальчук заявив ЗМІ, що інцидент є провокацією, і що насправді це він - жертва історії. За його словами, на нього та його команду скоїли напада в момент, коли він приїхав в офіс на переговори щодо зупинки будівництва складів.

 Фото: у Москві неподалік Кремля сталась стрілянина (росЗМІ)

 

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що увечері 17 вересня в одному з районів Києва було чути постріли. Біля ресторану на Софіївській Борщагівці відбулася сутичка.

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