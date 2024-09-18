У Москві неподалік Кремля сталась стрілянина: є загиблий, затримано десятки осіб

За попередніми даними стрілянина трапилась біля офісу маркетплейсу Wildberries в бізнес-центрі "Романов двор", який знаходиться поруч із Кремлем. Відомо, що одна людина загинула, ще дві - отримали поранення. Також правоохоронці затримали близько 30 осіб.

Як заявляють російські ЗМІ, стрілянина сталась через бізнес-суперечку співвласників Wildberries. У прес-службі компанії заявили, що чоловік засновниці Wildberries Тетяни Бакальчук Владислав спробував потрапити до офісу компанії. Його туди не пустили, і почалася стрілянина.

Сам же Бакальчук заявив ЗМІ, що інцидент є провокацією, і що насправді це він - жертва історії. За його словами, на нього та його команду скоїли напада в момент, коли він приїхав в офіс на переговори щодо зупинки будівництва складів.