У Москві горить завод "МіГ": у вогні один із цехів, людей евакуюють

"У Москві горить завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу", - повідомила Baza.

За даними Telegram-каналу, пожежа сталася на другому і третьому поверхах будівлі - причина поки залишається невідомою.

"Площа пожежі - 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та на інші будівлі заводу", - констатували у повідомленні.

При цьому вже через півгодини Baza написала, що нібито відкрите горіння на території заводу "МіГ" у Москві ліквідовано.

"Покрівля продовжує тліти. Пожежні намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі", - додали автори, показавши відео з місця НП.

Наразі офіційних повідомлень щодо пожежі на важливому заводі "МіГ" в Москві немає.

Що відомо про завод "МіГ"

"МіГ" - російська авіабудівна компанія, підприємство повного циклу, що поєднує в собі всі аспекти конструювання, виготовлення, підтримки та ремонту літаків марки "МіГ".

Серед "продуктів" заводу сучасні винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки, в тому числі винищувачі МіГ, у тому числі нової розробки.

Пожежі на заводах Москви

У Москві постійно відбуваються пожежі, зокрема, здебільшого епіцентром пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом оборонного комплексу РФ.

Наприклад, у середині серпня 2023 року стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня минулого року.

Окрім того, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці раніше вже попереджали мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.