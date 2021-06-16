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В Москве выявили новый вид коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Москве заявили об обнаружении измененного индийского штамма коронавируса. Сейчас ведутся исследования эффективности в отношении него российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

По его словам, специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский", - сообщил он.

В последние дни в Москве растет заболеваемость коронавирусом. В частности, на утро вторника сообщалось о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6805 пришлись на Москву.

Напомним, в России ужесточают карантин из-за вспышки коронавируса. В частности, в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года ввели новые ограничения из-за коронавируса.

Кроме того, в Москве объявили дополнительные выходные на следующей неделе.

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