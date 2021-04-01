В Москве после вакцинации "Спутником" около тысячи человек заразились повторно

В комплексе социальной защиты Москвы уточнили, что речь идет о привитых, у кого после инъекции второй дозой прошло более 14 дней.

Из них заболели COVID около 1 тысячи человек - около 0,1%.

Вакцинировать "Спутником" в Москве начали 4 декабря 2020 года. При этом на данный момент в Москве зафиксировано 1 026 740 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 656 человек.

Ранее сообщалось, что глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин.