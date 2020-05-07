В Москве реальное число зараженных коронавирусом составляет 300 тысяч, - мэр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем в Нью-Йорке

В Москве коронавирусом заразились около 300 тыс. человек. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин, передают росСМИ.

Более того, он сказал, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем в Нью-Йорке.

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - сказал он.

Добавим, по официальным данным в России около 177 тыс. зараженных коронавирусом. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (92,6 тыс.) и области (17,4 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (6,1 тыс.). К слову, в Москве также зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - вирус выявили у 6,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Также вирус подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у кого выявили инфекцию.