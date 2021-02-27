UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве проходят памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова

Автор: Александр Белоус

В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений

В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.

Напомним, 15 марта 2019 года в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в Москве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияМоскваНемцов
Читайте также
Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука, - Данилов
Беларусь ведет переговоры о новых кредитах с РФ
Прогноз погоды