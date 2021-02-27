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В Москве проходят памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 14:06
В Москве проходят памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова Фото: меморил на Большом Москворецком мосту (novayagazeta.ru)
Автор: Александр Белоус

В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений

В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.

Напомним, 15 марта 2019 года в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в Москве.

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