В Москве проходят памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова

В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений

В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.