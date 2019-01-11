В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Похитили Василенко в ресторане "Базилик"

В Москве со стрельбой похитили украинского криминального "авторитета" Юрия Василенко - главного фигуранта дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что похитили Василенко в ресторане "Базилик".

"Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2018 года во время заседания в суде подозреваемый в убийстве Вороненкова Александр Лось отверг все обвинения о своей причастности к преступлению. Еще одного подозреваемого в убийстве Вороненкова Ярослава Тарасенко, обвиняют в соучастии в планировании убийства.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 в центре Киева, его охранник успел открыть огонь по киллеру. Убийцей оказался украинец Павел Паршов, впоследствии он скончался в больнице. Сегодня На скамье подсудимых находятся Ярослав Тарасенко и Александр Лось, обвиненные в причастности к заказному убийству. Другие соучастники преступления Юрий Василенко и Александр Левенец объявлены в розыск.

Ранее было установлено, что организаторами убийства Вороненкова были Владимир Тюрин, Юрий Василенко и Александр Лось, а непосредственными исполнителями - Ярослав Левенец, Ярослав Тарасенко и киллер Павел Паршов, которого застрелил охранник Вороненкова.