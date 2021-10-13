В Москве парень в камуфляже устроил стрельбу из автомата возле школы

В Москве (Российская Федерация) вооруженный парень в камуфляжной форме устроил стрельбу из автомата возле школы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".
Сообщается, что предположительно неизвестный стрелял в воздух, никто не пострадал.
Как отмечают другие СМИ, после стрельбы возле школы проводятся оперативные мероприятия. К учебному заведению приехали десятки сотрудников полиции, в настоящее время территория школы оцеплена. Правоохранители обходят район и разыскивают стрелка.
Напомним, в сентябре в российской Перми студент устроил стрельбу в одном из местных университетов, в результате погибли шесть человек.