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В Москве ФСБ выискивает выходцев из Украины, чтобы обвинить в "терактах", - разведка

Фото: в Москве ФСБ выискивает выходцев из Украины, чтобы обвинить в "терактах" (24.tv)
Автор: Сергей Пышкин

В Москве Федеральная служба безопасности усилила кампанию по поиску выходцев из Украины. Может обвинить их в "терактах" на территории России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

"В Москве усиливается кампания по поиску граждан России, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению", - пишет пресс-служба.

Как отмечает разведка, в Москве сотрудники ФСБ проводят поквартирный обход, выясняя у жильцов, живут ли рядом с ними где-то украинцы, или же возможно кому-то из украинцев сдают жилье. Также выясняют и отношение к "военной операции".

"Одна из целей этих действий - недопущение формирования и распространения в столице России негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения о ней", - добавляет разведка.

Разведка отметила, что данная кампания направлена на то, чтобы сформировать негативный образ украинцев, как "террористов" или же "радикалов". После этого их могут обвинить в "терактах", которые были организованы лично спецслужбами России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, президент России Владимир Путин может увеличить численность своей армии в том числе за счет выпускников учебных заведений на оккупированных территориях.

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