Москва намагається прив'язати Захід до організації низки "терактів" проти РФ, - ISW

СК РФ, Генпрокуратура та Держдума прямо не згадують атаку на "Крокус Сіті Хол", зазначають в Інституті.

У Кремлі раніше заявляли про нібито причетність України та Заходу до теракту, але ще не висунули офіційних звинувачень. В ISW вважають, що Москва може утриматися від офіційних звинувачень, оскільки всі наявні докази продовжують свідчити про те, що Ісламська держава (ІДІЛ), швидше за все, несе відповідальність за атаку.

Російські офіційні особи регулярно описують удари України по законних військових цілях в тимчасово окупованих частинах України та в Росії як тероризм і постійно стверджують, що західні актори допомагають організовувати ці удари. "Кремль, ймовірно, прагне охопити ширші соціальні фобії та гнів у Росії після нападу на "Крокус", зображуючи Україну, США та Захід як безпосередню терористичну загрозу", - йдеться у звіті.

На думку експертів, Кремль, ймовірно, сподівається, що уявлення про причетність України та Заходу до атаки має посилити внутрішню підтримку війни проти України, а російські чиновники, ймовірно, намагатимуться застосовувати ширший погляд на те, що вважається тероризмом, аби звинуватити Україну і Захід.

В Інституті вважають, що Кремль все ще може офіційно звинуватити Україну в теракті у Москві, якщо вважатиме, що його інформаційних зусиль виявиться недостатньо для провокування потрібної йому внутрішньої реакції.

Теракт під Москвою