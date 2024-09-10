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У Московській області дрони влетіли у житлові будинки, спалахнула пожежа

Фото: у Раменському дрон влетів у багатоповерхівку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В місті Раменське Московської області дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На місці прильоту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та росЗМІ.

Так, за даними очільника російської столиці, збито вже дев'ять БпЛА, що атакували місто.

Зокрема, безпілотники збивали в Люберцях, Раменському окрузі, біля Подольська та в Домодєдово.

Російські ЗМІ оприлюднили перші кадри з місця падіння дрона у Раменському.

Друге влучання дрону по багатоповерхівці

Як повідомляє Telegram-канал Mash, другий безпілотник вдарив по житловій багатоповерхівці у ще одному районі міста Раменське в Підмосков'ї.

Загорівся 12 поверх будинку на Високовольтній вулиці. Собянін повідомив, що під час відбиття атаки в місті Раменське загоряння на рівні 11-12 поверхів житлового будинку

Нагадаємо, впродовж ночі сім областей Росії перебувають під масштабною атакою ударних дронів.

Зокрема, вибухи пролунали у Підмосков'ї. Також гучно було в Брянській області.

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Дрони