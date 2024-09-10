У Московській області дрони влетіли у житлові будинки, спалахнула пожежа

В місті Раменське Московської області дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На місці прильоту виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та росЗМІ.
Так, за даними очільника російської столиці, збито вже дев'ять БпЛА, що атакували місто.
Зокрема, безпілотники збивали в Люберцях, Раменському окрузі, біля Подольська та в Домодєдово.
Російські ЗМІ оприлюднили перші кадри з місця падіння дрона у Раменському.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, другий безпілотник вдарив по житловій багатоповерхівці у ще одному районі міста Раменське в Підмосков'ї.
Загорівся 12 поверх будинку на Високовольтній вулиці. Собянін повідомив, що під час відбиття атаки в місті Раменське загоряння на рівні 11-12 поверхів житлового будинку
Нагадаємо, впродовж ночі сім областей Росії перебувають під масштабною атакою ударних дронів.
Зокрема, вибухи пролунали у Підмосков'ї. Також гучно було в Брянській області.
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