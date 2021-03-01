Мошенники пытались "продать" странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) получило информацию от нескольких стран Евросоюза о том, что им поступали странные предложения. Якобы компании посредники предлагали купить вакцины от COVID-19.

Согласно отчету OLAF, который оказался в руках издания, преступники связывались с правительствами европейских стран и ведомствами по охране здоровья. Они выдавали себя за посредников, которые представляют фармакологические компании.

Злоумышленники использовали веб-сайты и страницы в социальных сетях, чтобы сложилось впечатление, что они настоящие. При этом, они просили у чиновников аванс. В 92% случаев фальшивые предложения касались вакцины от кампании AstraZeneca.

Большинство "предложений" были отправлены на электронную почту правительств. Отчет также указывает на риск организованной кражи вакцин на разных этапах процесса распределения.

"Похоже, что появляется новая криминальная тенденция, указывающая на целенаправленные попытки мошенничества, затрагивающие государственные органы, ответственные за закупку вакцин", - заявил представитель Европола Ян Оп Ген Оорт.

Эксперты отмечают, что коррумпированные чиновники или медики могут украсть дозы вакцин, а подделки или препараты, которые не соответствуют установленным стандартам, могут циркулировать на нелегальных рынках.