Мошенники придумали новую наглую схему обмана в жилых домах

Мошенники в Украине придумали новую наглую схему обмана доверчивых украинцев в жилых домах. Так, аферисты прикрываются "работниками кафе" и выманивают деньги у консьержей. О таком случае рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Так, на днях мужчина пришел к пожилой консьержке и представился работником соседнего кафе. Он обманным путем выманил у женщины деньги.

Инцидент произошел в ЖК "Парковый"

"Сегодня днем этот нехороший человек пришел к нашей пожилой консьержке. Ей он сказал, что ему нужна другая консьержка, которая якобы его знакомая. Говорит, что он работник "соседнего кафе". Мол, ему привезли молоко и ему надо расплатиться за молоко, а он денег не взял. Просил вначале 5 тыс. грн, женщина сказала, что таких денег у них (консьержей) нет. Потом просил 2990 грн, но у нее было только 500 грн. Не брезгуя ничем, он взял их и оставил свой телефон, назвался Лешей, но по этому номеру отвечает девушка, которая не знает никаких таких работников", - сказано в сообщении.

Мошенники в Украине придумали новую аферу (Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Украине раскрыли грандиозное мошенничество с квартирами.