Морская нимфа: Леся Никитюк в пикантном купальнике восхитила точеной фигурой

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк ностальгирует по отдыху в жарких странах. Телеведущая запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в теплые края. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру на фото в совсем нескромном купальнике в своем Instagram.

На новом фото в Instagram Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы. В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.

Жаркое фото можно посмотреть тут

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ребята, а кто в данный момент на отдыхе??? Какую страну выбрали? Куда полетели?" – интересуется телеведущая.

В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото:

Какая вы красивая.

Вы, Леся Ивановна, выглядите просто потрясающе.

А вы с Олей Поляковой часом ногами не мерились? У кого длиннее?

Идеальные линии.

Прекрасная женщина.

Вид супер).

Глаз не отвести.

Ноги круче чем у Поляковой).

Леся, Полякова уже нервно курит в сторонке.

Совсем худышка стала.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк в оригинальном пиджаке на голое тело вдохновила речью о чудесах родной Украины.