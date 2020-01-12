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Морская нимфа: Леся Никитюк в пикантном купальнике восхитила точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2020 - 20:16
Морская нимфа: Леся Никитюк в пикантном купальнике восхитила точеной фигурой
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников нескромными фото

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк ностальгирует по отдыху в жарких странах. Телеведущая запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в теплые края. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру на фото в совсем нескромном купальнике в своем Instagram.

На новом фото в Instagram Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы. В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.

Жаркое фото можно посмотреть тут

Морская нимфа: Леся Никитюк в пикантном купальнике восхитила точеной фигурой

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ребята, а кто в данный момент на отдыхе??? Какую страну выбрали? Куда полетели?" – интересуется телеведущая.

В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото:

  • Какая вы красивая.
  • Вы, Леся Ивановна, выглядите просто потрясающе.
  • А вы с Олей Поляковой часом ногами не мерились? У кого длиннее?
  • Идеальные линии.
  • Прекрасная женщина.
  • Вид супер).
  • Глаз не отвести.
  • Ноги круче чем у Поляковой).
  • Леся, Полякова уже нервно курит в сторонке.
  • Совсем худышка стала.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)

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