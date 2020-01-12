Морская нимфа: Леся Никитюк в пикантном купальнике восхитила точеной фигурой

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников нескромными фото
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк ностальгирует по отдыху в жарких странах. Телеведущая запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в теплые края. Девушка продемонстрировала подтянутую фигуру на фото в совсем нескромном купальнике в своем Instagram.
На новом фото в Instagram Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы. В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ребята, а кто в данный момент на отдыхе??? Какую страну выбрали? Куда полетели?" – интересуется телеведущая.
В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото:
Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее Леся Никитюк в оригинальном пиджаке на голое тело вдохновила речью о чудесах родной Украины.