Морпіхи показали, як знищують російські дрони (відео)

Українські морпіхи вдало збивають російські безпілотники. З'явились кадри ефективної роботи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військовослужбовці ВМС ЗС України знищують ворожі дрони", - йдеться у повідомленні.
Російські війська практично щоночі обстрілюють Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів. Не рідкісні випадки, коли окупанти атакують лише безпілотниками.
Наприклад, з вечора 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами. Через удар було пошкоджено промислове підприємство у Полтавській області.
Вже вночі тривога оголошувалась через загрозу дронів. У Київській областіі працювала ППО. Крім того, росіяни атакували дронами і Одеський район. У цьому регіоні під удар РФ потрапив Чорноморськ. П'ять людей постраждали, були пошкоджені багатоповерхівка та медустанова.
За 8 жовтня на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Найбільше окупанти атакували на Курахівському та Покровському напрямках.
Зокрема, російським військам вдалося увійти до частини Торецька Донецької області, у міській забудові тривають вуличні бої. Ситуація динамічна, окупанти намагаються просуватися, а українські воїни роблять усе, щоб не дати ворогові втілити задумане.
Крім того, російські окупанти перекидають штурмові групи у Роботине Запорізької області. Також на цьому напрямку ворог проводить розвідувально-пошукові дії.
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