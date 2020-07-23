Море, солнце и "солома" на голове: как правильно ухаживать за волосами летом

Неправильный уход за волосами в летний период гарантирует выгорание и обезвоживание кончиков волос после отпуска. Стоимость лечения волос всегда выше, чем обеспечение правильного ухода. Да и ходить с "больными" волосами в конце лета – тоже неприятно. Команда LITE разбиралась, какие средства по уходу за волосами в летний период самые эффективные, и на что нужно обратить внимание.

Головной убор.

Даже если вы не большой любитель шляп и панамок, головной убор – необходим. Он поможет решить сразу три проблемы: защитит от ультрафиолета, сохранит кожу головы увлажненной и убережет волосы от выгорания (особенно окрашенные). Но полюбить этот полезный аксессуар может каждый – шляпы с широкими полями, кепки, панамки все еще в тренде этим летом.

Минимизируйте вред.

Летом нет большой необходимости пользоваться феном за счет того, что температура воздуха в целом выше и волосы естественным путем сохнут быстрее. Отказаться от него стоит в целом, так как воздух травмирует и истончает локоны, а, кроме того, приводит к их обезвоживанию. Сушите волосы естественным способом. Если избежать использования фена не получается, примените специальную термозащиту для волос – специальные спреи, защищающие волосы при использовании стайлинговых средств. Также термозащитные спреи защитят от солнца.

Используйте масла.

Масла являются едва ли не единственным способом питать волосы без длительных манипуляций. Они воздействуют на локоны также, как и на кожу – интенсивно питают и увлажняют. Использовать их нужно интуитивно, ведь пористость и состояние волос у каждой из нас – разное. Если волосы сухие только на концах – захватите немного больше волос по длине. Однако важно помнить, что масло также утяжеляет, поэтому на корни его наносить не стоит. Среди наиболее полезных для волос масел – репейное, кокосовое, льняное, ромашковое, аргановое, облепиховое и миндальное.

Для экспресс-ухода нанесите несколько капель на чистые мокрые волосы и тщательно вотрите на проблемном участке. Для более эффективного ухода – нанесите масло или коктейль масел на волосы на ночь, а утром смойте.

Шампунь – только начало.

Многие забывают, что главная миссия шампуня – очистить кожу головы и сами локоны от загрязнений. Они открывают волосы для последующего питания и ухода, однако многие останавливаются на этапе мытья. Уход после шампуня – настоящий must have. Бальзам смягчает волосы и возвращает им эластичность, а маска – глубоко питает и укрепляет их изнутри.

Летом после мытья головы особенно важно использовать несмывающийся уход – спреи и масла. Чтобы восстановить локоны и придать им дополнительный блеск, можно также использовать экспресс-кондиционер. Смывать его не нужно: сухим волосам средство придаст ухоженный вид, а окрашенным – яркость цвета.

Не забывайте о парикмахерах.

Иногда волосы настолько сухие и поврежденные, что помочь им может только одно – ножницы. Однако достаточно часто правильный уход помогает вернуть волосам прежнюю красоту и максимально увлажнить концы. Однако посеченных кончиков все равно не избежать. Чтобы иметь всегда аккуратный вид – посещайте парикмахера не реже, чем раз в 1,5 месяца. Чувствуете, что готовы к более решительным мерам? Тогда поэкспериментируйте с модными трендами и сделайте соблазнительную короткую стрижку!

6. Расческа.

От того чем именно мы рассчесываем волосы также зависит состояние локонов. Конечно, выбор расчески не связан с летним сезоном, однако стоит напомнить, что если расческа не подходит волосам, проблем с локонами будет больше. Неправильные расчески способствуют потере волос и сечению кончиков, поэтому подходить к вопросу выбора гребешка нужно со всей ответственностью. Как самые щадящие зарекомендовали себя деревянные расчески с редкими зубьями.

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