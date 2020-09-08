Моравецкий об отравлении Навального: следует принять сильные санкции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, попытка отравить российского оппозиционера Алексея Навального и действия Кремля в Беларуси являются последним звонком для Германии, чтобы заблокировать газопровод "Северный поток-2". Также он считает, что этот проект приведет к дестабилизации Восточной Европы.

Об этом сообщает Polskie Radio.

По его словам, отравление Навального является печальным примером того, как Россия относится к своим гражданам и лидерам оппозиции.

"Это заслуживает осуждения, следует принять сильные санкции. Надеюсь, что люди, принимающие решения (относительно "Северного потока-2", - ред.) изменят свое мнение. А события в Беларуси, и ситуация, когда Путин угрожает военным вмешательством, должно стать для Германии последним звонком относительно ее позиции и позиции Европейского Союза", - сказал премьер.

Также он отметил, что немецко-российская инвестиция является опасной и для Украины, потому что отрезает ее от возможности транзита газа.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток - 2" из-за отравления Навального.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление Навального.