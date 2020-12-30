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Монголия фиксирует первый в стране летальный случай из-за COVID

Улан-Батор, Среда 30 декабря 2020 12:11
Монголия фиксирует первый в стране летальный случай из-за COVID
Фото: первый пациент с COVID умер в Монголии (twitter com ChuBailiang)
Автор: РБК-Украина

В Монголии зафиксировали первый в стране летальный исход из-за пандемии COVID-19. При этом на сегодня в этой стране уже известно о почти 1 200 случаях коронавируса.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство здравоохранения Монголии.

Сообщается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.

"У нее были серьезная респираторная инфекция, сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. Ее сопутствующим диагнозом была инфекция COVID-19", - говорится в заявлении министерства.

Эта смерть стала первой в Монголии с начала пандемии. В общей сложности на сегодня зарегистрировано почти 1 200 заражений в этой азиатской стране, 824 пациента выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне пандемии COVID-19 в мире в Монголии наблюдается вспышка бубонной чумы, в результате которой умерли уже три человека.

Ранее также стало известно, что китайская вакцина против коронавируса показала эффективность почти на 80%.

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