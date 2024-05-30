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МОН затвердило вимоги до інтерактивних додатків до підручників: що зміниться для школярів

Е-додатки до підручників зроблять навчання цікавішим (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Реформа системи освіти в Україні триває. Нещодавно Міністерство освіти й науки затвердило вимоги до інтерактивних електронних додатків до підручників школярів.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН розповідає, про що саме йдеться і чи зміниться щось для учнів.

Навіщо потрібні е-додатки для підручників

Інтерактивний електронний додаток до підручника або ж е-додаток - електронне навчальне видання, що розширює можливості паперового підручника завдяки:

  • мультимедійному контенту
  • інтерактивним функціям

Вимоги до таких е-додатків було затверджено на виконання вимог пункту 51 частини першої статті 1 закону "Про освіту" (що введено в дію з 1 січня 2024 року відповідно до ЗУ "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури").

На думку експертів, е-додатки стануть цінним доповненням до шкільних підручників, посиливши їхні змістові та функціональні можливості за допомогою сучасних технологій.

Це має сприяти:

  • більш якісному засвоєнню матеріалу
  • вдосконаленню освітнього процесу в цілому

Основні вимоги до е-додатків

"Відтепер е-додатки до підручників мають відповідати низці вимог, що забезпечить якісний додатковий навчальний контент для здобувачів освіти", - наголосили у МОН.

Серед основних вимог до інтерактивних електронних додатків до підручників варто згадати:

  • доступність контенту онлайн та офлайн - із можливістю його повного або часткового завантаження на пристрій користувача і роботи без подальшого доступу до мережі Інтернет (за винятком контенту, що міститься на зовнішніх ресурсах за покликаннями в е-додатку)
  • можливість перегляду відео, зображень та прослуховування аудіофайлів без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків)
  • можливість доступу до контенту на пристроях, які працюють під керуванням усіх поширених операційних систем - Windows, Android, iOS, ChromeOS тощо - за допомогою браузера чи іншого безоплатного клієнта
  • доступність вмісту та інтерактивних функцій через вебдоступ у безоплатному браузері
  • адаптацію вмісту та інтерфейсу до розміру та роздільної здатності екрана пристрою
  • зберігання облікових даних у сховищі, що має сертифікат КСЗІ (комплексної системи захисту інформації), на серверах, які розташовані в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і для чого в Україні планують спростити шкільні програми.

Читайте також, коли почнуться літні канікули 2024, скільки вони триватимуть і чи будуть працювати пришкільні табори.

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