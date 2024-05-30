МОН затвердило вимоги до інтерактивних додатків до підручників: що зміниться для школярів

Навіщо потрібні е-додатки для підручників

Інтерактивний електронний додаток до підручника або ж е-додаток - електронне навчальне видання, що розширює можливості паперового підручника завдяки:

мультимедійному контенту

інтерактивним функціям

Вимоги до таких е-додатків було затверджено на виконання вимог пункту 51 частини першої статті 1 закону "Про освіту" (що введено в дію з 1 січня 2024 року відповідно до ЗУ "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури").

На думку експертів, е-додатки стануть цінним доповненням до шкільних підручників, посиливши їхні змістові та функціональні можливості за допомогою сучасних технологій.

Це має сприяти:

більш якісному засвоєнню матеріалу

вдосконаленню освітнього процесу в цілому

Основні вимоги до е-додатків

"Відтепер е-додатки до підручників мають відповідати низці вимог, що забезпечить якісний додатковий навчальний контент для здобувачів освіти", - наголосили у МОН.

Серед основних вимог до інтерактивних електронних додатків до підручників варто згадати: