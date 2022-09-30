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Молодіжна збірна України потрапила в останній кошик жеребкування Євро-2023

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 12:44
Молодіжна збірна України потрапила в останній кошик жеребкування Євро-2023 Фото: Збірна України U-21 пробилася на чемпіонат Європи (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-21 дізналася всіх потенційних суперників на чемпіонаті Європи, який наступного літа спільно приймуть Румунія і Грузія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" потрапили до 4-го кошика на прийдешнє жеребкування групового етапу Євро-2023. Розподіл команд відбувся на основі рейтингом УЄФА серед збірних U-21.

Українська молодіжка в групі чемпіонату Європи уникне зустрічі з ровесниками з Норвегії, Ізраїлю і Грузії. Натомість обмежень на матчі з іншими 12-ма командами немає. Усі збірні розділять на 4 квартети по чотири в кожному. Дві найкращі команди потраплять у чвертьфінал.

Склад кошиків жеребкування чемпіонату Європи-2023 серед збірних U-21:

  1. Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887)
  2. Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414)
  3. Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455)
  4. Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442)

Жеребкування фінальної частини турніру заплановане на 18 жовтня. Процедура відбудеться в столиці Румунії – Бухаресті. Початок події о 19:00.

Цього тижня молодіжна збірна України розгромила Словаччину U-21 в плей-офф кваліфікації до Євро-2023. У складі команди Руслана Ротаня хет-триком відзначився нападник "Шахтаря" Данило Сікан.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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