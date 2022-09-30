Молодіжна збірна України потрапила в останній кошик жеребкування Євро-2023
Збірна України U-21 дізналася всіх потенційних суперників на чемпіонаті Європи, який наступного літа спільно приймуть Румунія і Грузія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
"Синьо-жовті" потрапили до 4-го кошика на прийдешнє жеребкування групового етапу Євро-2023. Розподіл команд відбувся на основі рейтингом УЄФА серед збірних U-21.
Українська молодіжка в групі чемпіонату Європи уникне зустрічі з ровесниками з Норвегії, Ізраїлю і Грузії. Натомість обмежень на матчі з іншими 12-ма командами немає. Усі збірні розділять на 4 квартети по чотири в кожному. Дві найкращі команди потраплять у чвертьфінал.
Склад кошиків жеребкування чемпіонату Європи-2023 серед збірних U-21:
- Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887)
- Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414)
- Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455)
- Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442)
Жеребкування фінальної частини турніру заплановане на 18 жовтня. Процедура відбудеться в столиці Румунії – Бухаресті. Початок події о 19:00.
Цього тижня молодіжна збірна України розгромила Словаччину U-21 в плей-офф кваліфікації до Євро-2023. У складі команди Руслана Ротаня хет-триком відзначився нападник "Шахтаря" Данило Сікан.
До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.
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