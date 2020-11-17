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У молодежи стало чаще наблюдаться тяжелое течение COVID-19, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у молодых людей наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирусом. Все чаще молодежь тяжело переносит болезнь.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

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Напомним, Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.

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