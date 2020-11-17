ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У молодежи стало чаще наблюдаться тяжелое течение COVID-19, - Степанов

Украина, Вторник 17 ноября 2020 05:47
У молодежи стало чаще наблюдаться тяжелое течение COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у молодых людей наблюдаются осложнения случаев заболевания коронавирусом. Все чаще молодежь тяжело переносит болезнь.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Напомним, Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КоронавирусМаксим Степанов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь