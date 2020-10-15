Молодежь не получит вакцину от коронавируса до 2022 года, - ВОЗ

Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)

Молодые люди могут не получить вакцину от коронавируса до 2022 года. Приоритет будет предоставляться медицинским работникам и гражданам из групп риска.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам главной научной сотрудницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумьи Сваминатан, в ближайшее время массовая вакцинация маловероятна.

"Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививку от коронавируса. Большинство людей согласны, что все начинается с медицинских и передовых рабочих. Но даже здесь нужно определить, кто из них подвержен наибольшему риску. Затем пожилые люди и так далее", - сказала Сваминатан.

В ВОЗ рассчитывают, что к 2021 году будет хотя бы одна эффективная вакцина. Однако даже в таком случае она будет доступна в ограниченных количествах.

Ранее в ВОЗ сообщали, что Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 будет стоить около 40 долларов.