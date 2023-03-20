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Молдовський міністр про "підготовку теракту" у Придністров'ї: це могло бути частиною плану РФ

Ілюстративне фото: фейки про підготовку "теракту" в Придністров'ї могли бути частиною плану Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Молдові припускають, що вкид про нібито "підготовку терактів" у Придністров'ї на початку березня могли виявитися частиною плану Росії щодо дестабілізації в країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявив віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян.

"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати і того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - заявив міністр.

Він зазначив, що поки що проблема з Придністров'ям не вирішена, а саме перебування російської армії на території регіону та військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації існує.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так звані "влада" Придністров'я звинуватила СБУ в планах організувати теракт.

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