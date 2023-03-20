Молдовський міністр про "підготовку теракту" у Придністров'ї: це могло бути частиною плану РФ

У Молдові припускають, що вкид про нібито "підготовку терактів" у Придністров'ї на початку березня могли виявитися частиною плану Росії щодо дестабілізації в країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker , про це заявив віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян.

"Ми відзначали подібні дії протягом всього 2022 року. Не можна виключати і того, що, мимоволі чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути у такий план дестабілізації (у Молдові - ред.)", - заявив міністр.

Він зазначив, що поки що проблема з Придністров'ям не вирішена, а саме перебування російської армії на території регіону та військовий склад у Ковбасні, небезпека дестабілізації існує.