У Молдові заявили, що не фіксували "підготовку до теракту" у Придністров'ї

"Компетентні національні органи розслідують ситуацію. Закликаємо отримувати інформацію з офіційних та правдивих джерел", - заявили у Бюро реінтеграції Молдови.

Нагадаємо, сьогодні влада невизнаного Придністров'я заявила, що нібито попередила "теракт" у центрі Тирасполя.

Так званий "прокурор" Гурецький стверджує, що "теракт" готувала СБУ. До того ж він заявив, що нібито готувався "замах на перших осіб", зокрема на так званого "президента" Вадима Красносільського.

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