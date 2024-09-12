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У Молдові від вогнепального поранення загинув військовий миротворець

Фото: військові Молдови (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Молдові під час несення служби отримав смертельне поранення військовий-контрактник з Об’єднаних миротворчих сил. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Молдови.

нцидент трапився 12 вересня о 17:50. Військовий загинув "в

Нагадаємо, не так давно правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування. Шахраї наживалися на військових, їх сім'ях та волонтерах.

Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.

Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на карту, а після цього не виходили на зв'язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.

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Молдова