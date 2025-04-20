У Молдові мер побив інспектора за заборону палити шини на Великдень

У Молдові мер одного з сіл влаштував підпал шин просто у великодню ніч, а потім напав на інспектора, який фіксував порушення. Проти чиновника можуть порушити кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іон Булмага.
Булмага повідомив про інцидент за участі мера одного з сіл Оргіївського району. За його словами, посадовець напав на інспектора, який фіксував порушення - спалювання автомобільних шин у ніч на Великдень.
Як виявилось, інспектори помітили біля будівлі мерії купу шин і звернулися до мера з проханням прибрати їх. Однак, коли згодом повернулися, побачили групу людей, серед яких були й неповнолітні, які підпалювали ці шини.
Під час спілкування з одним із представників інспекції мер агресивно відреагував - спробував вирвати пристрій, на який здійснювалася відеофіксація порушення.
Булмага також зазначив, що це не перший випадок, коли згаданий посадовець порушує природоохоронне законодавство.
Він додав, що у вівторок, 22 квітня, отримає офіційний рапорт інспектора, після чого буде подано заяву про відкриття кримінального провадження щодо мера.
Окремо Булмага закликав законодавців Молдови посилити відповідальність за спалювання шин - збільшити штрафи з 10 до 50 тисяч леїв (близько 578-2900 доларів).
Відомо, що в деяких населених пунктах Молдови ще існує традиція палити багаття в ніч на Великдень. Однак, якщо раніше для великодніх багать використовували деревину, то зараз переважно спалюють шини.
Проте останні роки вірян Молдови просять не розпалювати традиційні великодні вогнища з використанням шин.
Зауважимо, що у деяких європейських народів є звичай: люди запалюють великі вогнища, які символізують перемогу Христа над темрявою язичницьких часів.
Навіть наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви. Це було велике багаття, яке підтримували цілу ніч, поки йшла служба і робили вогнище великим, щоб було видно здалеку. А припиняли тільки, коли священник виголошував: "Христос Воскрес!"
Детальніше про великодні традиції із козацьких часів про які ви могли не знати, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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