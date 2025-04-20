У Молдові мер побив інспектора за заборону палити шини на Великдень

У Молдові мер одного з сіл влаштував підпал шин просто у великодню ніч, а потім напав на інспектора, який фіксував порушення. Проти чиновника можуть порушити кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іон Булмага.

Булмага повідомив про інцидент за участі мера одного з сіл Оргіївського району. За його словами, посадовець напав на інспектора, який фіксував порушення - спалювання автомобільних шин у ніч на Великдень.

Як виявилось, інспектори помітили біля будівлі мерії купу шин і звернулися до мера з проханням прибрати їх. Однак, коли згодом повернулися, побачили групу людей, серед яких були й неповнолітні, які підпалювали ці шини.

Під час спілкування з одним із представників інспекції мер агресивно відреагував - спробував вирвати пристрій, на який здійснювалася відеофіксація порушення.

Булмага також зазначив, що це не перший випадок, коли згаданий посадовець порушує природоохоронне законодавство.

Він додав, що у вівторок, 22 квітня, отримає офіційний рапорт інспектора, після чого буде подано заяву про відкриття кримінального провадження щодо мера.

Окремо Булмага закликав законодавців Молдови посилити відповідальність за спалювання шин - збільшити штрафи з 10 до 50 тисяч леїв (близько 578-2900 доларів).

Відомо, що в деяких населених пунктах Молдови ще існує традиція палити багаття в ніч на Великдень. Однак, я кщо раніше для великодніх багать використовували деревину, то зараз переважно спалюють шини.

Проте останні роки вірян Молдови просять не розпалювати традиційні великодні вогнища з використанням шин.