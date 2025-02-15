У Молдові в ДТП потрапив автобус Київ - Кишинів, є постраждалі (фото)

За даними поліції, аварія сталася на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу близько 05:00 за місцевим часом.

Попередньо, водій автобуса не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево, у цей момент у транспорті було 68 пасажирів.

В результаті аварії 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. Інші пасажири не зназнали серйозних пошкоджень.