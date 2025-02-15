У Молдові в ДТП потрапив автобус Київ - Кишинів, є постраждалі (фото)
Автобус маршрутом "Київ-Кишинів" потрапив в аварію у Молдові вранці суботи, 15 лютого. Водій не впорався з кермуванням на слизькій дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Молдови.
За даними поліції, аварія сталася на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу близько 05:00 за місцевим часом.
Попередньо, водій автобуса не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево, у цей момент у транспорті було 68 пасажирів.
В результаті аварії 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. Інші пасажири не зназнали серйозних пошкоджень.
Раніше ми писали про те, що 15 грудня поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали. Водій, який влаштував аварію, втік з місця події, його затримали.
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