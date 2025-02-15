ua en ru
Сб, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Молдові в ДТП потрапив автобус Київ - Кишинів, є постраждалі (фото)

Субота 15 лютого 2025 15:29
UA EN RU
У Молдові в ДТП потрапив автобус Київ - Кишинів, є постраждалі (фото) Фото: автобус "Київ-Кишинів" попав в аварію у Молдові 15 лютого (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Автобус маршрутом "Київ-Кишинів" потрапив в аварію у Молдові вранці суботи, 15 лютого. Водій не впорався з кермуванням на слизькій дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Молдови.

За даними поліції, аварія сталася на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу близько 05:00 за місцевим часом.

Попередньо, водій автобуса не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево, у цей момент у транспорті було 68 пасажирів.

В результаті аварії 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. Інші пасажири не зназнали серйозних пошкоджень.

Фото: автобус "Київ-Кишинів" попав в аварію у Молдові 15 лютого (GettyImagеs)

Раніше ми писали про те, що 15 грудня поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали. Водій, який влаштував аварію, втік з місця події, його затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Молдова Аварія Автобуси
NEWS
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту