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У Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав до Києва: загинули дві людини

Молдова, Четвер 11 липня 2024 16:21
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У Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав до Києва: загинули дві людини Фото: у Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав з Кишинева до Києва (поліція Молдови)
Автор: Тетяна Степанова

У Молдові у четвер, 11 липня, рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляється, аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, на півночі країни.

За інформацією поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру в нього врізався автобус.

Внаслідок ДТП 74-річний водій легковика і його дружина загинули на місці.

У якому стані знаходяться пасажири автобуса наразі невідомо.

Фото: у Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав з Кишинева до Києва (поліція Молдови)

ДТП з українцями за кордоном

Нагадаємо, 22 червня у Румунії сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев'ятеро людей постраждали.

Також в аварії з автобусом, що сталася біля міста Красностав (Польща) 20 червня, постраждали 8 українців. Серед них - один неповнолітній.

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