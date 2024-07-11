У Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав до Києва: загинули дві людини
У Молдові у четвер, 11 липня, рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як повідомляється, аварія сталась на трасі R7 у Ришканському районі, на півночі країни.
За інформацією поліції, водій легкового Renault почав здійснювати розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час цього маневру в нього врізався автобус.
Внаслідок ДТП 74-річний водій легковика і його дружина загинули на місці.
У якому стані знаходяться пасажири автобуса наразі невідомо.
Фото: у Молдові у ДТП потрапив автобус, який їхав з Кишинева до Києва (поліція Молдови)
ДТП з українцями за кордоном
Нагадаємо, 22 червня у Румунії сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев'ятеро людей постраждали.
Також в аварії з автобусом, що сталася біля міста Красностав (Польща) 20 червня, постраждали 8 українців. Серед них - один неповнолітній.
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