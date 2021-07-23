В Молдове выявили "Дельта"-штамм коронавируса
Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило наличие в стране "Дельта" штамма коронавируса. Новый вариант патогена обнаружили в 12 из 15, отправленных в Германию для анализа образцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Молдовы.
В ведомстве отметили, что лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты анализа проб, которые были отправлены в Институт вирусологии в Берлине по мониторингу циркуляции штаммов SARS-CoV-2.
"Согласно результатам, из 15 отправленных для анализа образцов в 12 случаях был выявлен штамм "Дельта", - говорится в сообщении министерства.
Напомним, 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".
Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.