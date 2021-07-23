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В Молдове выявили "Дельта"-штамм коронавируса

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Кишинев, Пятница 23 июля 2021 20:06
В Молдове выявили "Дельта"-штамм коронавируса Фото: В Молдове выявили "Дельта" штамм коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило наличие в стране "Дельта" штамма коронавируса. Новый вариант патогена обнаружили в 12 из 15, отправленных в Германию для анализа образцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Молдовы.

В ведомстве отметили, что лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты анализа проб, которые были отправлены в Институт вирусологии в Берлине по мониторингу циркуляции штаммов SARS-CoV-2.

"Согласно результатам, из 15 отправленных для анализа образцов в 12 случаях был выявлен штамм "Дельта", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".

Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.

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Молдова Коронавирус "Дельта"
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