В Молдове выявили "Дельта"-штамм коронавируса

Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило наличие в стране "Дельта" штамма коронавируса. Новый вариант патогена обнаружили в 12 из 15, отправленных в Германию для анализа образцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Молдовы .

В ведомстве отметили, что лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты анализа проб, которые были отправлены в Институт вирусологии в Берлине по мониторингу циркуляции штаммов SARS-CoV-2.

"Согласно результатам, из 15 отправленных для анализа образцов в 12 случаях был выявлен штамм "Дельта", - говорится в сообщении министерства.