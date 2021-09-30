В Молдове предоставят оплачиваемые выходные для COVID-вакцинации

В Молдове гражданам будут предоставлять выходные, чтобы вакцинироваться от коронавируса. В частности, трудоустроенные жители страны смогут взять два оплачиваемых выходных дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

"Мы будем принимать ряд мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах", - заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

По последним данным Минздрава, в настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.